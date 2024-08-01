最旺H1 金融三業海賺6千億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金融三業上半年稅前獲利

美元利率高、全球股市多頭，讓金融業上半年「賺翻」。據金管會統計，銀行、保險、證券上半年合計稅前獲利達6,062億元，創同期新高，年增2,314億元或62％；7月台股一度站上24,000點，加上進入股利發放旺季，金融三業獲利今年「坐二望一」，挑戰全年稅前賺9,366億元的史上新高。

但股市波動加大，且下半年有美國大選、降息等變數，及地緣政治風險再起，金融業下半年「求穩」，全年稅前賺逾7,036億元即可再創歷史次高。

上半年銀行、壽險獲利雙支柱，貢獻比重各為50％、38％，對照去年同期銀行貢獻7成，今年保險業重回獲利主力。銀行業上半年稅前賺近3,004億元，創同期新高，年增313億元或12％。最大貢獻來自本國銀行稅前獲利2,775億元、亦是同期新高，年增293億元或12％。

除財管帶動手續費收入增加，股市上攻也增加投資及其他淨收益；獲利成長最多是陸銀在台分行，上半年賺26億元、年增34％；僅儲匯衰退，上半年賺42億元、年減13％，因利率提升，利息支出增所致。

保險上半年稅前賺2,297億元，對照去年同期的556億元，年增逾3倍。主要受惠股市漲、新台幣連續貶值，壽險前六月大賺2,145億元、年增3倍，產險在防疫保單風暴過後，今年獲利回穩，上半年賺152億元、年增亦逾3倍，讓保險業成上半年金融三業大賺的最大功臣。

台股上漲也帶動證券業獲利，上半年稅前賺761億元，年增260億元或52％。券商獲利最強，前六月賺605億元、年增56％，主要為經紀手續費與自營業務收入都增加；投信因管理資產規模上升，經理費增加，上半年賺115億元、年增46％；期貨的經紀手續費亦增加，與客戶保證金存在銀行的利息提升，稅前賺42億元，年增18％。

金融三業獲利高點是2021年的9,366億元，次高為去年7,036億元，今年上半年已經賺逾6,000億元，超過去年應該沒問題，若下半年平順，有望力再創全年新高。