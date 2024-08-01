凱壽許鴻儒 轉戰台壽幕僚長

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開發金控、中信金控31日同日公告人事異動。開發金子公司凱基人壽策略長暨資深副總許鴻儒申請退休，將轉戰中信金子公司台灣人壽出任新設的幕僚長，生效日皆為8月1日。

52歲的許鴻儒，在凱基人壽（前為中國人壽）服務達27年，1997年進入凱壽，從基層做起，擁有理賠、核保等經歷，是東吳大學中國大陸法律研究所碩士，2022年3月升任凱壽策略長。他個性溫和、人緣極佳，邏輯思考能力也強，深受凱壽前任總經理黃淑芬賞識，從凱壽退休後，將赴台壽出任幕僚長。

凱壽退休後轉戰台壽，許鴻儒並非第一人，在凱壽任職近40年的許東敏去年宣布退休後也到台壽擔任董事，6月中信產前董事長林欽淼宣布辭任，許東敏被推選為中信產董事長。

中信金、開發金今年高層都大洗牌。中信金及子公司今年以來累計已有11位高層異動，且辜仲諒、前總經理吳一揆也重返董事會，7月26日董事會才剛通過四大高層人事案，中信金總經理陳佳文升任中信銀行董事長，金控總經理職缺由中信金幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理。

開發金4月也啟動高階人事布局，王銘陽接任金控暨凱壽董事長，並由原金控副董代理董座的楊文鈞接任金控總經理一職，凱基人壽總經理一職則亦由曾任中壽（更名前）總經理的郭瑜玲擔任，凱基銀董事長由楊文鈞擔任，嶄新團隊上任，希望帶領開發金邁向新里程碑。原本擔任金控總經理兼凱基銀董事長的經理人龐德明，則改專任開發金董事。