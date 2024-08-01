公股銀聯貸 聚焦綠電、AI等

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下半年聯貸案持續簽約中，許多案件都超額認購達2倍以上。公股銀觀察，下半年聯貸產業聚焦綠電、AI、科技廠辦、營建等領域，將是發展重點。

第一銀行主管表示，下半年聯貸資金需求重點產業包含離岸風電、光電等再生能源產業；電子產業AI應用持續擴展，將帶動電子廠資本性支出、營運等資金需求；不動產市場在AI浪潮推升資料中心及科技業廠辦需求；營造業在政府重大公共工程的推動下，因此也持續有資金需求。

彰化銀行指出，目前聯貸市場以借新還舊、營運周轉金為主流，主要資金需求產業包括電子業、租賃業、都更危老的不動產業、屬政府重大工程為主的營造業、再生能源與通路業等。

土地銀行認為，下半年包含國內不動產開發業、電子科技業、傳統產業、觀光休閒業、營造業及醫療業等產業均有資金實質需求，另綠能、再生能源產業資金實質需求亦有持續增加趨勢。

以近期簽約重點聯貸案來看，都達到超額認購，甚至超過2倍之多，顯見銀行找尋優質標的。其中，一銀統籌主辦勤億蛋品科技5年期20億元聯貸案，7月31日完成簽約，在12家金融業參與下，最終獲48.53億元，達目標的2.11倍，最終以20億元結案；兆豐銀及中信統籌主辦台塑鐵橋公司5億美元聯貸案，7月30日簽約，邀集10家金融機構共同參與，承諾參貸13.65億美元，超額認購高達2.73倍；一銀胡志明市分行繼去年為越南第一大製糖企業「成成功邊和」首度籌組9,400萬美元聯貸案，7月再完成1.5億美元聯貸案，超額認購逾2倍。