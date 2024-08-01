用電成長誰最多？童子賢點名三產業

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和碩董事長童子賢表示，AI爆發後，全世界用電需求增長最明顯的應該就是台灣。他預估到2030年，台灣用電成長的前三順位分別是含先進晶片、手機、筆電等在內的製造業，第二是電動車，第三則是AI運算中心；而把電投注在晶片製造、電動車、AI是先進國家的象徵，需要提供足夠電力支撐，因此，他再度重申需要積極尋求涵蓋核能在內，不排碳發電的能源選項重要性。

童子賢預測，未來台灣用電成長依序是先進晶片製造與雲端與邊緣運算的資訊產品製造，第二是電動車的普及，第三則是AI運算中心的建立；不過這些電力的成長帶來產業附加價值，也帶來國家競爭力，是很划得來的。

同時，他也預測，台灣傳產諸如石化、鋼鐵、水泥、玻璃、化學的耗電，總數仍會高過高科技產業，像是半導體、雲端設備、邊緣運算製造等。

童子賢表示，台灣位於AI發展的核心地位，AI運算所需要的重要晶片，幾乎都在台灣生產，現在是3奈米，未來兩年預計會開始量產2奈米；晶片已取代石油成為現代戰略物資，不管AI、EV、NB等終端裝置，通通需要高階晶片，而高階晶片供應一但卡住，就會影響現代文明重要運作。

童子賢指出，在AI爆發後，全世界用電需求增長最明顯的應該就是台灣！因為無論晶片、電腦、伺服器整機櫃等，幾乎都是以台灣為核心製造，加上各大業者又紛紛規劃來台設立資料中心，都要電力支持。

童子賢進一步說明，另一個大量用電需求是電動車，為降低排碳量，許多國家都承諾到2035年不再生產燃油車，汽車電動化趨勢興起，這也是進步的象徵。

童子賢強調，應該敞開心胸，不要排斥任何對防止地球暖化有幫助的能源選項，像是氫能、地熱發電、潮汐發電等，而核能可以搭配綠能，支持綠能的人也不需刻意排斥核能；就如同比爾蓋茲先前所說的，堅持單一的能源選項，沒有辦法挽救地球暖化。

另外，NVIDIA新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，對此，童子賢說，在ChatGPT問世後，加速了AI民主化的時程，AI會替整個產業，從半導體到零組件，以及從雲端伺服器到手機、筆電設備等，都會創造一波熱潮，同時包含水冷式的散熱模組等產業也都跟著崛起；若要用1、2句話形容出貨狀況，產業界現在可以說「很熱鬧、強強滾。」