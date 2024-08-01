誰最耗電童子賢點名前三產業

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和碩董事長童子賢表示，AI爆發後，全世界用電需求增長最明顯的應該就是台灣！他預估到2030年，台灣耗電的前三順位分別是含先進晶片、手機、筆電等在內的製造業，第二是電動車，第三則是AI運算中心；而把電投注在晶片製造、電動車、AI是先進國家的象徵，需要提供足夠電力支撐，因此，他再度重申需要積極尋求涵蓋核能在內，不排碳發電的能源選項重要性。

童子賢表示，台灣位於AI發展的核心地位，AI運算所需要的重要晶片，幾乎都在台灣生產，現在是3奈米，未來兩年預計會開始量產2奈米；晶片已取代石油成為現代戰略物資，不管AI、EV、NB等終端裝置，通通需要高階晶片，而高階晶片供應一但卡住，就會影響現代文明重要運作。

童子賢指出，在AI爆發後，全世界用電需求增長最明顯的應該就是台灣！因為無論晶片、電腦、伺服器整機櫃等，幾乎都是以台灣為核心製造，加上各大業者又紛紛規劃來台設立資料中心，都要電力支持。

童子賢進一步說明，另一個大量用電需求是電動車，為降低排碳量，許多國家都承諾到2035年不再生產燃油車，汽車電動化趨勢興起，這也是進步的象徵。

童子賢強調，應該敞開心胸，不要排斥任何對防止地球暖化有幫助的能源選項，像是氫能、地熱發電、潮汐發電等，而核能可以搭配綠能，支持綠能的人也不需刻意排斥核能；就如同比爾蓋茲先前所說的，堅持單一的能源選項，沒有辦法挽救地球暖化。

另外，NVIDIA新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，對此，童子賢說，在ChatGPT問世後，加速了AI民主化的時程，AI會替整個產業，從半導體到零組件，以及從雲端伺服器到手機、筆電設備等，都會創造一波熱潮，同時包含水冷式的散熱模組等產業也都跟著崛起；若要用1、2句話形容出貨狀況，產業界現在可以說「很熱鬧、強強滾。」