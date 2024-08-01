林之晨：台灣大多元組合投資綠電

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台灣大總經理林之晨31日重申未來10～20年將投資百億元發展綠電，至於投資綠電的方式，則透露將採多元組合布局，第一階段發電仍以太陽能為主，風力發電也會考量，地熱能及黑潮海洋能也都很值得加倍投入成為綠電發電組合。

另，在風險可控、且能發展出安全的核融合能源前提下，林之晨認為，核裂解的發電方式、不失為往綠能發展途徑、一個很好的互補及過渡的解決方案，且全球已有共識案。

林之晨強調，發展再生能源必須多元組合，以不同發電管道分散風險。台灣大已攜手富邦金控，與中研院簽訂「淨零科技研發產研合作」，去碳燃氫、地熱、海洋能都能列入發電選項。

台灣大、富邦人壽及泓德能源日前宣布共同投資110億元，台灣大持股10％，由林之晨擔任董事長。富邦能源預計投資光電案場380MW及儲能案場354MW，第一期以太陽能為主，估2～3年完成，若成效不錯，將繼續發展第二期及第三期工程。

台灣大加入EV100，具體承諾2030年前全公司交通載具100％電動化，除了公務車與公司車將全面汰換為電動車，亦籌備推出員工換購電動汽機車的補貼專案， 以及規畫與計程車、租車平台簽署服務合約，提供員工純電車移動方案，並於公司場域建置充電樁設施，透過自建的MyCharge平台於台灣大各大辦公、門市、倉庫等場域建立充電樁，且同步於全國建置MyCharge充電樁，積極打造「EV100電動車生態圈」。

林之晨強調，企業對綠電的需求大，但台灣綠電供給短缺，台灣大未來10～20年投資百億元發展綠電，主要為增加上游供給。