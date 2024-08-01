GenAI手機出貨 明年達2.34億支

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根據國際數據資訊IDC最新預測顯示，2024年全球生成式人工智慧（GenAI）智慧型手機出貨量將年增363.6％，達到2.34億支，預計將占2024年智慧型手機整體市場19％，智慧型手機產業未來必將發生變革。

儘管面臨換機周期延長和總體經濟不確定性等挑戰，智慧型手機上的GenAI功能仍將推動升級，並為供應商和應用程式開發商帶來重大商機。IDC強調，GenAI智慧型手機勢在必行，並有望成為該產業為消費者提供的下一個重要產品。

調查指出，2024年的大幅成長將延續到2025年，GenAI智慧型手機出貨量預計將年增73.1％，在預測期的剩餘時間裡，預計將保持兩位數的溫和成長；2028年GenAI智慧型手機出貨量將高達9.12億支，2024到2028年複合成長率（CAGR）將達到78.4％。

IDC將GenAI智慧型手機定義為採用系統單晶片的設備，該系統能夠利用神經處理單元（NPU），使用int-8資料類型，以每秒30兆次運算（TOPS）或更高的效能，更快、更有效率地運行裝置上的GenAI模型。

IDC指出，GenAI智慧型手機市場滲透率預計將在前三年內超過60％，此一演變的最重大影響預計2026年出現，屆時中階裝置有望採用這項技術。雖然GenAI智慧型手機在前一兩年的銷售可能僅限於旗艦機，但隨著能夠在裝置上運行GenAI的手機越來越普及，更個人化、更主動的人工智慧助理的可能性也越來越大；這種演變有望使未來十年成為智慧型手機市場最令人興奮的時期。

2024年的三位數成長後，預估將是連續四年的雙位數成長，因為製造商希望在其裝置產品中加入GenAI功能；最初成本仍將是一個關鍵的阻礙因素，因許多功能強大的晶片組價格並不便宜，而且主要在超高階市場上提供，然而隨著時間的推移，這些組件將進入中階市場和更實惠的型號。