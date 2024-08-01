綠電收益轉化為愛心 台灣大種福電慈善募資 起跑

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台灣大哥大31日宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫，8月1日正式啟動，展開為期61天的群眾募資。

台灣大今年「種福電」計畫，將由準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」，台灣大邀請所有大眾一起做愛心，計畫募款330萬元，將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上，建置116片太陽能板，預估未來20年可發電115萬度，減碳637公噸，綠電收益共601萬元，愛心放大2倍。台灣大更拋磚引玉，率先捐出100萬元並加購等量綠電115萬度。

2017起，台灣大連續八年與綠能公益發展協會及陽光伏特家合作「種福電計畫」。

總經理林之晨表示，台灣大利用科技力，長期透過多項社會公益專案，讓偏鄉孩童擁有更多學習英文、程式語言的資源，提升競爭力。隨著AI科技加速，台灣大亦著手規劃提供AI工具，提升孩子「自學能力」、擴大AI 教育。

副總兼基金會執行長劉麗惠表示，台灣大攜手供應商以創新模式發綠電，「種福電」計畫透過建置太陽能光電系統，讓公益團體獲得穩定售電收益長達 20 年，8年來已幫助7家公益團體，預估20年累積收益將達8,315萬元、產生1,290萬度綠電、減碳超過6,768公噸。

今年亦獲得台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通等四家「能量夥伴」連續3年參與，及13家供應商ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、vivo、Lenovo、小米積極響應。

民眾購買印有「種福電」LOGO標籤的手機，供應商由原每售出一台捐贈2元提升至3元，三星更提升至4元。大眾亦可透過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁進行捐款，用愛在偏鄉種下綠色種子。