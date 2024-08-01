台灣企業領袖100強 蔡明忠掌舵台灣大 連3屆入榜

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全球享譽盛名的商業雜誌《哈佛商業評論》(Harvard Business Review，HBR) 全球繁體中文版31日公布「2024台灣企業領袖100強」評比，台灣大哥大董事長蔡明忠連續3屆入榜，再度榮獲台灣企業領袖100強殊榮。

「台灣企業領袖100強」於台灣上市公司市值前300大的企業中，依據每一位企業領袖任期內的財務及ESG兩個面向作為，選出100位優秀企業領袖。這100家企業領袖背後所代表的企業，以2024年4月30日調查截止日為基準，企業總市值高達新台幣42.98兆元，占全部台股上市企業總市值64.72兆元的66.4％，影響力驚人。

蔡明忠表示，資通訊產業具備人工智慧、物聯網、大數據、區塊鏈等數位科技，不僅可以協助各行各業智慧轉型，同時推進ESG永續創新。台灣大致力運用數位科技，引領集團成長發展，創造社會共好。運用大數據與AI反詐技術，建立完整的反詐生態系。藉由多領域的策略性投資，成立控股公司「富邦能源」，擴大再生能源布局，承諾2040年100％使用綠能、2050年達到淨零排放，積極守護下一世代地球公民生存環境。

2003年7月至2006年8月、2016年至今，蔡明忠擔任台灣大董事長一職，帶領台灣大以科技視野，奠定台灣行動通訊品牌領導地位，整合電信、網路、媒體&娛樂、電子商務等集團綜效，並自5G開台後，以「Telco + Tech」為核心，賦能集團科技事業發展，成為台灣第一家新世代科技電信公司。

2023年12月1日，台灣大完成合併台灣之星，用戶數規模擴大至千萬，不僅完成台灣大事業版圖的新里程碑，更促使台灣電信產業邁向更有意義的「價值」競爭新局，亦帶領富邦集團發展多元事業版圖，橫跨電信、電商、不動產、文創、運動及公益等領域，發揮最大綜效。