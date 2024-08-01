總銷420億巨案 AI慕光城動土

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清景麟攜手三地集團，結合新加坡建築巨學SCDA國際建築團隊的「AI慕光城」，7月31日動土，這個位於高雄亞灣、南台灣最大單一造鎮案，總銷達420億元，將分2期推出，第一期最快10月開賣，規劃坪數20坪到38坪，採不二價策略，每坪成交價將從50萬起跳，最高60萬元。

清景麟集團創辦人林聰麟指出，高雄市已從一個工業城市，產生巨大蛻變，北高雄成為台積電晶片製造中心，南高雄的亞灣則是未來的AI研發設計中心，亞灣現在不一樣了，高雄已經不一樣了，在台灣的地圖，「可以顛倒來看，高雄是台灣頭，不再是台灣尾」。

林聰麟表示，「AI慕光城」高達5097坪的基地，位於高雄亞灣，「感覺不輸新加坡」，只是處於蓄勢待發、準備開發階段，對面的205兵工廠，預計今年或明年開始搬遷，「這裡將是台灣未來的曼哈頓」。

他說，「AI慕光城」基地南邊的高雄小港國際機場，政府將投入880億元進行機場擴建，完成後，全世界最漂亮的機場就在高雄，以前我們要到美國、歐洲，需到桃園機場搭機，未來會跟演唱會一樣，很多中北部的民眾會到高雄搭機。

為了打造一個AI科技聚落城，林聰麟特別飛到新加坡，委請新加坡建築巨學SCDA國際建築團隊設計操刀，會面時，他斬釘截鐵告訴對方，「我要蓋高雄國際級、與全球同步的建築」、「我要蓋給年輕人居住的輕豪宅」，成為亞灣工作的科技上班族的住所。

「AI慕光城」將分2期推出，第一期建地2551坪，規劃興建1104戶住宅、4戶店面，住宅坪數介於20坪到38坪，總銷約200億元，最快10月開賣，採不二價銷售，每坪成交價最低50萬元，最高60萬元。

林聰麟表示，第二期基地也是2500多坪，總銷大約220億元，預定明年第一季動土，產品規劃中，整個建築住宅預定2028年完工，合計總銷約420億元，「應是南台灣最大的單一建案」，預料將造成轟動，因為「這是高雄第一個給年輕住居住的國際級輕豪宅」。