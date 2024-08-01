親掌兵符 林聰麟：明年房市續好

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兩年前正式成功入主上櫃電機股磨床大廠福裕、也是清景麟集團創辦人的林聰麟7月31日指出，看好南台灣的房市，繼16年前他親自操盤國揚實業「國硯」豪宅代表作之後，此次將重返第一線，首度親督軍銷售「AI慕光城」，展現他高度重視該案的企圖心。

展望下半年，林聰麟認為，最大變數是美國2024年總統大選，可能會有影響，但明年房市應該「繼續會很好！」至於未來中長線，他已準備好「五年計畫」，目標五年後交棒給第二代。

清景麟近幾年來在房地產市場中快速崛起，林聰林也正式入主福裕，並在福裕成立100％子公司麟裕國際實業，正式跨足到房地產代銷事業，2023年起將清景麟的自建案，委由麟裕國際實業代銷，以逐步壯大福裕的房地產相關事業的營收及獲利占比。

據福裕今年第一季財報，麟裕國際實業已是貢獻獲利的主要子公司之一，經營績效快速展現。

在戰線拉長到全台不少都會，並完成取得上櫃公司之際，林聰麟更看好南台灣房市，大舉規畫籌備高雄總銷達420億元的指標大案「AI慕光城」。清景麟在集團100多個案子，一般都是交給專業經理人來負責，不過因為「AI慕光城」產品特殊、且案量大，所以他親掌兵符，自己當主委。

至於下半年房市，林聰麟表示，美國總統大選會是一個很大的變數，是否對台灣繼續友善？對台灣產業繼續有所保護？都要再觀察。不過中長線來看，房市是樂觀的，因為過去很多台灣產業陸續回台投資，台灣產業在全世界賺到了錢，這些獲利也分享給股東、員工，也反應在對於房地產的需求上，而且房地產已經成為最佳的資產配置，所以，明年的房市，「應該繼續會很好！」