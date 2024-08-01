台北101中秋禮盒 未演先轟動

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台北101今年連續第三年推出中秋禮盒，在「台灣最高樓」地標意義加持下，未演先轟動，除提供經典廣式月餅、流心奶黃及嶢陽茶罐外，加碼推出獨創的菠蘿蛋黃酥，由於去年有八成五訂單來自企業客戶「供不應求」，今年追加千盒以上，滿足市場需求。

台北101自2022年首度推出自有商品中秋禮盒，提供頂級廣式月餅及吳寶春的蛋黃酥，由於第一次涉足節慶禮盒市場，僅限量推出6千盒，市場反應熱烈，兩周內預售完銷；2023年加碼至上萬盒，除廣式月餅外，並加入近年受歡迎的流心奶黃月餅及嶢陽茶罐組合，受到各大企業好評，近八成五訂單為企業大宗採購，推出不到一個月完售，也讓在臨近中秋節慶欲採購的一般消費者向隅。

台北101指出，今年中秋禮盒，除提供最受顧客歡迎的廣式月餅、流心奶黃及嶢陽茶罐外，加碼推出獨創的菠蘿蛋黃酥，以菠蘿酥皮融合蛋黃酥鹹甜絕妙好滋味，藉由推陳出新的頂級糕餅，提供消費者在團圓節慶獨具意義的賀節禮盒，且今年的月餅供應量較去年追加千盒以上，希望滿足年年無法買到的消費者。

台北101禮品店設置於觀景台、購物中心，主要提供觀光客採購各式禮品與紀念小物，以台北101形象或台灣文化意向為設計主軸的自有商品，為禮品店銷售主力；另與許多台灣品牌合作寄售，提供台灣優質品牌以禮品店作為銷售平台推廣至國際，像是紀念酒禮盒等亦是常態銷售款禮盒，購買族群除台灣本地客，也受海外華人喜愛，主要是贈禮或個人珍藏。

鑑於高端禮盒市場空間大，台北101於2022年跨足國內節慶贈禮市場，針對消費者節慶贈禮需求而開發台北101高檔禮盒，目前僅於中秋節慶推出，未來持續評估在不同節慶推出別具意義商品，像是近期與農糧署合作推廣因地震受災影響銷售的花蓮農產製品，希望藉由禮品店將更多優質的台灣商品推薦給海內外觀光客與台灣本地客。