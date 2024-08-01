陽明新經營團隊 迎擊5大挑戰

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陽明海運新經營團隊8月1日就定位，將積極應變五大挑戰，戮力提升整體營運績效，再展新局。繼宣布由海大航管系教授兼主任蔡豐明接掌陽明董事長之後，陽明董事會7月31日通過總經理由策略長暨資深副總經理白崑榮接任，現任總經理杜書勤同日起轉任資深副總經理。

陽明表示，全球貨櫃航運市場面臨挑戰，不僅止於景氣榮枯循環或地緣政治變化，更面臨法遵成本、氣候變遷、數位與人工智慧時代的考驗。

陽明將在新任董事長蔡豐明領軍下，以他深厚之學術歷練及公部門合作經驗，輔以新任總經理白崑榮完整產業實務歷練互補及帶領下，全體同仁團結一致，積極應變新興風險之挑戰，並戮力提升整體營運績效，為集團事業再展新局。

陽明持續透過高階經理人職務輪調，建立完善之經營團隊與深耕集團在全球重要據點之營運。

白崑榮自1984年起即服務於陽明，現為總公司策略長暨資深副總經理，並歷任集團子公司好好國際物流公司董事長及陽明（地中海）公司總經理等職。

現任杜書勤總經理自2020年11月12日就任後，專注航線營運績效改善及強化成本競爭力，在任總經理期間，帶領陽明在2021至2022年獲利創歷史新高，更達成連續4年獲利實績，為陽明海運集團奠定永續發展堅強的財務與競爭力基礎，現透過集團經理人輪調制度，轉任資深副總經理。