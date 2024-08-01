和潤執照到手 力拚柬國微型金融三強

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汽車金融公司強勢布局東南亞市場，和潤企業自去年入股李華租賃（Ly Hour Leasing PLC）介入柬埔寨市場，7月31日宣布正式取得微型金融執照，升級為「MFI微型金融公司」，並更名HFC Cambodia Microfinance PLC，力拚五年內成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司。

和潤去年啟動東協市場布局，以柬埔寨為起點入股李華租賃，初期先行介入當地汽車租賃等業務，此次再取得微型金融執照，和潤董事長劉源森表示，接下來將擴大業務發展，以更多元產品擴增市場客源。

劉源森指出，從營運角度來看，升級之後，HFC Cambodia將能擴大分期產品的承作，從汽機車、設備到商品分期等，開展多元化的商業貸款業務，提供多樣化的產品，滿足更多客戶需求，提高市場競爭力。

在籌資方面，劉源森指出，MFI身份可有效增強公司的信用和穩定性，讓銀行更願意提供資金支持，擴大資金來源，都將有助於鞏固公司在柬埔寨金融市場的地位。

和潤是於去年10月啟動與李華集團的合作，兩家跨國企業透過資源整合，以和潤25年的分期專業及營運管理經驗，結合李華集團在地深耕數10年，在多個領域都有廣泛影響力和競爭優勢，因此HFC Cambodia不論是總資產、貸放金額及獲利等方面都能持續穩健成長，讓和潤去年入股後隨即取得獲利貢獻。

此次再獲進展，HFC Cambodia透過多元產品擴增市場客源，市場競爭力持續提升，法人亦看好，後續獲利貢獻可望逐年成長，將成為和潤金雞母。

隨各項業務營運持續穩定成長，和潤今年以來營收持續成長，上半年營收154.68億元，年增14.7％，各月營收都維持在25億元以上。不過，受到升息利差空間侵蝕，及更嚴格的行業監管力道影響，和潤第一季稅後純益8.4億元，年減6.56％，每股稅後純益0.98元。