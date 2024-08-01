統一超H1賺很大 登二大巔峰

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統一超商近六年H1營收獲利概況

統一超商受惠台灣、菲律賓7-ELEVEN加速展店，以及轉投資康是美、星巴克等表現亮眼，7月31日公布上半年財報奏捷，合併稅後純益約73.88億元，較去年同期增加16.19％，歸屬於母公司稅後純益63億元，較去年同期增加17.23％，每股稅後純益（EPS）6.06元，皆創下歷史新高。

統一超上半年合併營收1,639.12億元，較去年同期成長7.09％，獲利方面，包括稅後純益、歸屬於母公司稅後純益與EPS均創史上新高，主要動能除了台灣7-ELEVEN跨出第7,000店新里程碑，總店數累計至7,018家，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、黑貓宅急便、台灣星巴克等均表現亮眼；進入第三季旺季，將持續開發明星商品與創新便利服務，串聯OPENPOINT生態圈提供豐富銷售渠道，使營運持續朝穩定健康成長。

台灣7-ELEVEN光是這一年來展店逾260家，上半年淨展店159家，持續發揮通路影響力，藉由創新、精業、整合三策略，積極透過「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機布局」等四大作法，滿足社會需求，促使鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長。

同時，積極整合集團活動，開創高雄櫻花季、LOVE MOM、新世代複合商場「Par K* Avenue」等節慶與創新店型，深耕國道服務區經營商場，持續新增服務商場已達58座，營運規模加速擴大。

為使單店營收穩健成長，台灣7-ELEVEN因應不同商圈需求導入特色服務門店，包含IP聯名店展店已突破百家，未來零售有7家X-STORE科技實驗場域，並成功將部分智能科技複製於全台近2,000家門市提供自助結帳或智FUN機服務，特定門市導入充電樁、高效智慧回收機、太陽能光電等永續行動，且整合集團內外資源，提供Mister Donut、COLD STONE、21TO GO專櫃、Semeur聖娜複合店、WATTS均一價專區等多元複合服務，4月更首創7-ELEVEN Fresh提供全新現做餐飲型態複合超市業態，而擴大各單店營運業績。