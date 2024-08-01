儲盈進軍AI數據中心 備用電池市場

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AI浪潮來襲，在半導體廠房緊急備載電池系統（UPS）擁有最高市占率的儲盈科技，團隊憑藉深厚的電池管理系統技術與儲能系統建置經驗，2024年大步進軍AI數據中心備用電池市場。

電力是影響AI應用發展的關鍵要素，不穩定的電力供應，將導致大量的運算、數據處理、模型訓練等面臨中斷，甚至造成潰堤。儲盈科技技術長謝芳吉表示：「要做到可防範意外的高安全儲能系統，電芯與電池的設計是最重要的一環。」儲盈科技具有高安全性的專利STOBA鋰電池技術材料，搭配台灣國產化前瞻能源科技的超高孔隙率隔膜，可增長高溫下電池壽命，抑制外部衝擊產生的連鎖反應。並已通過與電動車相同的撞擊、針刺等嚴謹測試，全面降低熱失控的風險。

近期儲盈更推出具AI技術的電池管理系統（AI-BMS），可實時監控電池狀態，具失效模式預測，透過早期預警與事故後真因分析，雲端大數據高速運算，運維排程優化，智能化電池管理，大幅提高使用效能。

儲盈科技所開發出512V/50Ah磷酸鋰鐵電池機櫃，配置可靠性高與抗干擾能力強的電池管理系統（BMS），可匹配各大品牌的備載不斷電系統（UPS），大量（>400MWh）安裝於國內外各大光電半導體工廠內，穩定運行逾8年以上。

磷酸鋰鐵電池具高倍率放電特性，可配合UPS提供符合半導體廠小於8毫秒響應時間的備載電力要求，且採用比鉛酸電池低的容量設計，具節省空間與降低能耗等競爭優勢，為使AI數據中心亦能持續穩定運行，除了現階段已大量運行中，滿足5～15分鐘的電池機櫃外，也積極開發專供AI數據中心UPS使用，滿足長時間備載的電池機櫃。

儲盈團隊擁有紮實的電池技術，全台北、中、南提供7×24小時即時服務，並遵循消防技師指示於客戶端設置消防設備；多年來儲盈協助眾多客戶達成永續環保且安全穩定的能源利用，團隊將秉持一貫純熟專業經驗，為AI產業提供穩定的電力保障。