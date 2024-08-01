恆科攜手英商iNetic 開發LTO快充電巴

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電動巴士是全球各國公共交通運輸電動化的重要指標之一，台灣交通部計畫2030年將全台約1.5萬輛市區公車全數汰換成電動巴士，但陸續發生的火災事件，使得訴求高安全性、長壽命的LTO鈦酸鋰電池電動巴士吸引更多客運業者「關愛的眼神」。

觀察英國在3萬輛公共汽車電動化過程中，也碰到類似的電動巴士安全問題，數起電動巴士燃燒事件調查後，倫敦與曼徹斯特等地於今年1月召回1,758輛「中企」供應的電動巴士，估計損失高達8億英鎊，如何防範電動巴士起火問題，迄今成為英國交通部門重要的公共安全議題。

本土專注研發、銷售鈦酸鋰電池的恆科公司指出，鈦酸鋰電池具有不怕內部短路的高安全性，避免火災風險外，能在10分鐘內迅速充飽電，大幅縮短充電等待時間，較其它材料鋰電池兩倍以上工作壽命，有效減少使用及維護成本，另外，可在零下30℃環境直接啟動，更有利於寒帶地區使用。

恆科公司擁有第三代（LTO）鈦酸鋰電池材料與製程技術，今年3月與台灣中油簽訂合作意願書後，吸引英商iNetic公司尋求合作，7月恆科與iNetic公司簽署合作意向書，攜手共同開發LTO快充電動巴士之馬達與電池系統。

恆科公司表示，iNetic擅長無磁直流馬達設計，恆科負責鈦酸鋰電池組，搭配自主設計具兩階式主動平衡的BMS，達到兼具快充及省電功效。台英跨國合作3年計畫，初期鎖定英國與台灣兩地市場，後續再進軍歐盟、東南亞。

恆科董事長羅得良強調，「安全是儲能唯一的路、快充是電池必然需求」，電池安全理當優先於採購價格。

國內五大電池應用市場中，鈦酸鋰電池已成為中油發展政策一環，電動巴士也逐漸轉換使用鈦酸鋰電池，加上10分鐘快充機車電池計畫，未來室內儲能安全需求，鈦酸鋰電池將最有機會建設台灣成為全球儲能安全的示範島。