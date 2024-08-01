RMT集團聯手日本Stemcell 將建置全球最大幹細胞儲存中心

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RMT集團旗下今年甫成立日本RMT-SUPERCELL JAPAN公司，與在台灣擁有20年老字號的超基因生技（原再生緣臍帶血），將攜手日本唯一上市臍帶血儲存公司Stemcell Institute共同合資在日本建置全球最大幹細胞儲存中心。雙方於7月27日於「2024亞洲生技大展Bio Asia」舉行簽約儀式，未來RMT集團將擴大細胞治療與免疫治療，為台灣民眾提供日美最高規格之技術。

Stemcell Institute為全日本市占率99％的臍帶血儲存上市公司，超基因生技為其前10大股東，也是能提供存戶日本異國備存以及細胞服務唯一的台灣生技公司。此次雙方攜手擴大合作，勢將為全球再生醫療掀起新一頁輝煌的歷史。

Stemcell Institute清水崇文社長說，保管是細胞最重要的環節，Stemcell Institute在日本市占率百分之百，主要是因為信用信賴值得客戶託付，此次雙方在橫濱購買了500坪的土地，計劃建設全球最新、最大的幹細胞儲存環境，這是重要的里程碑，可望為細胞銀行打造全新視野。

「再生醫療的進步眾所皆知，但光靠技術的進步是不夠的，最重要的就是一個長期的適當保存細胞再生的基礎系統。」RMT-SUPERCELL JAPAN公司副社長根本勝則說，此次合作將在日本建立全新的細胞庫，除了臍帶血之外，亦將保管臍帶、胎盤等廣泛的細胞群，利用RMT集團優秀的保存技術建構安全長期提供可用細胞的體系，確保再生醫療的進步，提供人民的福祉。

「賴總統在就職時政策宣示最重要的部份，就是要推動健康台灣，希望將癌症致死率減少三分之一，健保預算亦匡列100億，希望能達到這個目標。」超基因生技董事戴謙說，為推動此一政策落地，今年5月通過細胞療法兩大法，希望加速台灣醫療進步，此一目標與RMT集團全球布局方向不謀而合，透過國際化合作，將先進技術引進台灣，將可望協助台灣在癌症治療更下一城。

超基因加幹細胞 打造精準再生醫療

「細胞治療及再生醫療是未來的趨勢，也是臺灣再創第二座神山的契機。」博醫能生技公司董事長何啟功說，這些都有賴一個很好的儲存設備，藉此次合作，建置未來細胞儲存中心，不但可以協助民間單位，也可以協助預算有限的單位，解決臍帶血等細胞保存問題，作台灣未來生技發展最佳後盾。超基因加上幹細胞，精準再生醫療時代可望快速來到。

「從過去到日本參訪學習，到今天在台灣實現本地合作簽約，此次簽約儀式意義非凡。」衛福部健保署長石崇良提到，再生醫療雙法今年三讀通過，為臺灣再生醫療產業的未來發展奠定了堅實的基礎，賴總統亦為了癌症治療成立了一個百億的癌藥基金，未來，健保將結合條件性許可和暫時性支付制度，讓在台灣本地生產製造的產品，都能夠快速獲得市場支付的機會，希望未來能共同為再生醫療邁向新的里程碑。

建立台日間 雙向儲存治療機制

「儲存是我們的首要任務，我們將每個人的幹細胞妥善保存，就像是自己的東西一樣嚴密控管，不論地震或颱風，都能確保安全。」RMT集團總裁石原智博說，RMT 集團從上游到下游的布局完整，長期的品質堅持，延續再生緣超過20年儲存經驗， 超基因生技20年儲存活性高達98％以上為領先全球之儲存技術，且是全台唯一八寶幹細胞儲存中心（臍帶血、臍帶、胎盤、羊膜、脂肪、周邊血、免疫細胞及 MSC），此次簽約是落實最上游儲存的重要一步。

「我個人非常重視歷史傳承，不僅創造新的事物，也希望延續好的基礎。」石原智博說，超基因今年邁入第23年，日本Steam Cell研究所也有25年歷史，雙方合作已有15年，這是一個非常成功的歷史。此次兩家公司進一步合作，計劃建設全球最新、最大的幹細胞儲存公司，並提供給超基因的2萬8千位存戶異地備存的機會，未來在台灣和日本之間建立雙向的儲存和治療機制，促進國際醫療健康保健的發展。

「從儲存到檢測、AI醫療、亞健康保養、疾病治療及醫美等，我們已建構完整的產業鏈。」展望未來，石原智博揭示RMT集團六大方向， 在檢測方面，不管是細胞檢測還是基因檢測，都與預防有很大關係。AI醫療方面，每個人都是獨一無二的，未來一定是個人化精準醫療。RMT集團在印尼的遠距醫療項目已經非常成功，這是早期就開始佈局的成果。除了在醫美方面推出馬卡龍外泌體，在亞健康保養方面，RMT集團也在開發和推廣Exosome產品，在這方面已經有3到4年的發展歷史，再生及免疫技術也有10幾年的歷史。

對於已生病的人，石原智博補充，RMT 集團亦投入造血幹細胞（HSC）之醫療，超基因生技與美國杜克大學臍帶血權威喬安‧庫茲伯醫師攜手進行腦性麻痺（CP）治療，此一臨床試驗已完成第二期。未來RMT集團將持續針對自閉症、癲癇、缺氧缺血性腦病變（HIE）等推進全球造血幹細胞的臨床試驗與治療。在癌症治療方面，亦與日本實證4萬例的自然殺手細胞之父（NK Cell）照沼裕醫師技術合作多年，旗下超基因生技於2022年就已通過台灣特管法進行NK細胞癌症治療。未來集團將擴大細胞治療與免疫治療，提供日美最高規格之技術，力助台灣再生醫療發展。