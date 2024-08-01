AI進補 台達寫史上最強Q2

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台達近年營收及EPS表現

AI伺服器助威，台達電（2308）寫史上最強第二季，單季每股稅後純益（EPS）3.83元，並同步拿下單季歷史次高的桂冠，表現僅次於2022年第三季的EPS 4.26元，另上半年EPS 6.05元也衝破去年同期EPS 5.8元的天花板，同登歷年同期新高。

AI伺服器成業績推升利器，台達繼去年EPS 12.86元順利登頂後，今年續往創高道路前進，新出爐的第二季財報依然「養眼」，經結算單季稅後純益99.48億元，較去年同期的81.49億元更上一層樓，呈年增22.07％，單季EPS順利以3.83元傲視歷年同期。

第二季毛利率、營益率、淨利率分別達到34.13％、12.7％、11.56％，較去年同期的29.21％、10.23％、9.47％，成長4.92、2.47、2.09個百分點，不僅呈三率三升，其中單季毛利率34.13％更觸及史上最高。

拜第二季獲利墊高所賜，台達電上半年獲利同樣亮麗，經結算上半年累計營收1,947.42億元，雖只較去年同期1,934.11億元微增，但毛利率31.97％，營益率10.54％，淨利率9.72％，則同步凌駕去年同期的28.41％、9.66％，9.05％，同樣是「三率三升」，另上半年累計稅後純益157.12億元，EPS高掛6.05元。

對比今年首季，台達在5月股東會時，還因為首季財報表現不符小股東預期而提出解釋，當時新任董事長鄭平就曾表示，接下來幾季營收就會出現成長，獲利也會趨於穩定，有信心「今年不但營收會成長，獲利也不會衰退」，只是沒想到第二季營運就出現大躍進。

台達31日召開董事會，除通過半年報外，亦決議通過擬取得不動產等事宜。

台達指出，為因應未來業務發展所需，經董事會決議通過擬取得新竹縣竹北市不動產，交易總金額約新台幣13.66億元。另因原物料上漲及後續工程執行，昨日董事會中亦同步決議通過追加中壢六廠興建工程款及中壢一廠重建工程款。