致茂H1每股賺5.61元 H2更旺

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致茂近期財報一覽

量測設備廠商致茂（2360）31日召開法說會並公布第二季財報。董事長黃欽明表示，第二季半導體測試設備營收為18.69億元，首度超過電力電子相關測試設備的17.36億元。整體而言，致茂認為下半年表現優於上半年。而隨著半導體測試設備出貨量增加，未來毛利率也會隨之提升。

致茂電子2024年第二季合併營收為55億元，較上季增加25％，較去年同期成長25％，稅後淨利為14億元，較上季成長47％，較去年同期成長36％。每股稅後純益為3.34元。

2024年上半年致茂的合併營收為99億元，較2023年成長13％。上半年累計稅後純益為24億元，較2023年同期增長20％，每股稅後純益為5.61元，優於2023年的4.65元。法人預期，致茂2024年全年獲利將優於去年。

致茂指出，下半年將持續受惠於半導體、矽光子（Photonics）相關檢測設備需求，整體公司營收將優於上半年。

黃欽明指出，如果不計算過往曾經處分業外的利益，單看本業，2024年第二季單季的營收為歷史次高。值得一提的是，第二季半導體營收較上季成長57％，較去年同期成長196％。而致茂本業的電力電子測試相關業務，則是受到景氣影響，第二季營收17.36億元，季減25％。

而目前半導體測試設備最主要的出貨產品為SLT系統級測試產品。而矽光子相關設備亦出貨順暢。整年度而言，半導體測試設備產品是否會超越電力電子相關業務，仍要視電力電子相關業務下半年的表現而定。

目前SLT的測試產品，均具備1.5kw以上的溫控能力，黃欽明頗驕傲的表示「只有致茂才做得到」。至於半導體3D封裝先進製方面，致茂已出貨的測試設備產品為Model 7980，而正取得驗證的產品為Model 7981，此系列可針對半導體先進製程RDL、TSV、OVL等進行測試。