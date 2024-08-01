存股族注意！8月除息秀 10檔高殖利率股吸睛

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時序進入8月，統計上市櫃將有136家接力除息，法人認為，短線台股回檔、資金部位再調整，高殖利率股可望再度吸引買盤進駐，包括晶采（8049）、邁達康（9960）、亞弘電（6201）等殖利率仍有5％以上水準，填息力道備受市場關注。

台新投顧副總經理黃文清指出，近期受到美科技財測失利，市場情緒轉保守，短線留意標普隨企業財報波動續大，且政治不確定性升溫，導致股市下行風險上升，建議布局位階相對仍低，具高殖利率題材的中小型股。

上市櫃除息大戲持續上演，統計8月除息的上市櫃公司共有136檔，合計配息金額達1,630.9億元，總配息金額較高的有兆豐金、華南金、第一金、合庫金、統一超、永豐金、台新金等，以金融股居多，為存股族聚焦重心。

法人認為，統一超今年預估台灣7-11店數突破7,111家，淨展店逾250家，PSD年增低個位數成長。且菲律賓市場成長潛力大，今年菲律賓7-11將加速展店，全年淨展店300～400家，為公司重要成長動能，另超商將持續聚焦於鮮食及咖啡等利潤佳之產品，有助於提升中長期利潤率。

進一步以每股配息金額來看，包括祥碩、譜瑞-KY、軒郁、保瑞4檔配發超過10元，分別達18.58元、12.65元、12.27元、12元；若以殖利率排行，超過5％以上的共有晶采、邁達康、亞弘電、程泰、全科、茂順、國眾、先益、廣積、友達等10檔，可望挾帶高殖利率題材，成為資金關注目標。

受惠網通產品持續復甦，廣積營運逐步回溫，加上智慧零售取得美系POS機新客戶大單，下半年業績將優於上半年，公司將配發4.179元，以最新收盤價計算，現金殖利率約5.1％。