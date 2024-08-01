金價勁揚 12檔貴金屬概念股沾光 這檔表現最強勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

12檔貴金屬概念標的表現

中東衝突升級，避險情緒升溫，加上美聯準會將宣布利率決策，市場預期降息將至，雙雙推動金價走高，周二現貨黃金短線大幅攀升，COMEX黃金期貨漲1.2％，帶動7月31日台股黃金概念股走高，包括佳龍（9955）、金益鼎（8390）等紛紛走高，ETF中，貴金屬相關的期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金（00635U）等也皆跳空勁揚。

兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，市場預期聯準會即將降息，而利率與金價為相反的走勢，以趨勢上來說，金價後市有望再向上，而貴金屬概念股在一般情況下，股價表現與黃金價格走勢的連動度高，投資人可以黃金價格突破盤整區間時作為介入的觀察指標，不過由於每次的波段上漲時間較短，宜以短線方式進行操作。

黃金概念股當中，又以佳龍表現最為強勢，上漲超過半根停板，站上所有重要均線，終場以上漲6.8％至36元作收，而金益鼎、光洋科等也皆呈現走揚；其他貴金屬概念股還包括了與銅有關的銅箔、CCL等，如台燿、台光電、南亞、金居、榮科等也皆收紅；而在台掛牌的貴金屬類期貨ETF，如期元大道瓊白銀、期街口道瓊銅、期元大S&P黃金等也全數跳空勁揚。

法人表示，近來美國經濟數據與通膨趨緩的態勢更為明確，投資人對於降息的期待更為熱烈，投行紛紛看好黃金前景，高盛預期金價3個月目標2,600美元，最樂觀的花旗更是預期明年第四季上看3,000美元。

而白銀與黃金最大的差異就在於愈來愈強化的工業屬性，其歷史地位以及優良的導電傳熱屬性，使其同時具有貴金屬以及工業金屬的雙重身分，未來需求成長應該有助於白銀長期的表現。

操作上，法人表示，何時啟動降息仍然存在很大不確定性，經濟數據反覆或聯準會官員談話均可能造成金價短線震盪加大，而銀價短線波動也較為劇烈，提醒投資人需注意風險，嚴守操作紀律，善設停利停損點。