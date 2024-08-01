看長不看短 內外資喊買智原 關鍵在「它」身上

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智原（3035）法說會之後，凱基投顧指出，智原持續取得先進製程／封裝專案，委託設計服務（NRE）營收將在未來數個季度保持強勁，全年目標至少可獲取七個專案，升評「買進」；美銀、滙豐、瑞銀證券等也是全部給予「買進」投資評等，樂觀派推測合理股價直逼500元。

儘管智原第三季展望不及市場預期，然內外資研究機構全都「看長不看短」，並不把目光鎖定第三季營收季增展望低於市場預期，反而聚焦未來由AI相關專案驅動的強勁成長。凱基投顧將投資評等升至「買進」，強調加碼甜蜜點浮現外，外資券商包括：美銀、滙豐、瑞銀、Jefferies等，亦保持正面觀點，推測合理股價落在385～490元區間。

外資Jefferies指出，因ASIC客戶庫存去化完成，加上MCU需求復甦，支撐智原全年財測不變。智原已經贏得四個14奈米以下製程的FinFET專案，下半年還有另外三個專案，另外，還有31個FinFET項目正在溝通洽談中，其中4成涉及先進封裝。至2025年時，AI業務占智原營收比重將會高於10％，其經營管理階層最新認為，先前對2023～2026年營收給出的20％～30％年複合成長率預期，可能已經偏低。

凱基投顧指出，智原今年目標至少獲取總計七個專案，不過，一個AI專案之設計定案（Tape out）預計將推遲至2025年，因此，2024年先進製程、封裝專案相關營收比重，目標仍然維持於高個位數百分比。凱基投顧預估，這些高價值專案將在2025年持續推升智原NRE營收，而且大多數將在2025年或以後進入量產。隨IP營收的持續成長與既有Turnkey業務終將惠回溫，法人預估，智原2025年營收將年增38％。