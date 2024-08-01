季線攻防整理 留意蘋果概念股

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市場消息：

美國商務部7月26日公告個人消費支出物價（PCE）指數，6月PCE月增0.1％，年增由5月的2.6％降至2.5％，數據合於市場預期，扣除食品、能源價格不計的核心PCE，6月月增0.2％，相較5月月增0.1％，稍有增溫現象，6月年增2.6％，雖略高市場預期，但與5月持平，整體言PCE呈現走緩強化了降息的預期。

另外，雖然Markit採購經理人指數（PMI）的7月服務業PMI初值走強來到56，高於預期的54.7，然而製造業PMI初值49.5，回落榮枯線50以下，且創下6個月以來的低點，這反應出美國製造業走緩的現象，市場預期聯準會（Fed）為支撐製造業的表現，貨幣政策轉向寬鬆的機率亦因而增溫。

就在物價數據與製造業景氣指標皆有走緩之下，市場對於Fed降息充滿期待，由芝商所的FedWatch在9月升降息的預估，降息1碼至利率目標區間5～5.25％的機率逾九成，更估計至今年年底前將降息3碼，預估Fed有望在第三季末開啟降息，緩解利率高張的壓力。

盤勢分析：

近期美國科技巨頭陸續公告上一季財報表現，其中Alphabet、超微、微軟業績高於預期，然而市場對於業績要求更高之下，廣告營收未達預期的Alphabet與雲端業務低於預期的微軟，股價表現相對疲軟，再加上科技指數與科技股位居高位，稍有風吹草動都讓緊張情緒升溫，國內科技股不免受累。

回顧6月外銷訂單狀況，外銷訂單455.6億美元，年增率3.1％，年增率增幅連二月下滑，月增率呈現月減6.8％，表現不如預期，不過隨著後續AI需求增溫，再加上下半年為消費電子的傳統旺季，再配合手機新品的銷售，供應鏈處於備料期間，拉貨潮有機會逐步顯現，第三季旺季效應可期。

加權指數在7月11日見24,416點的高點後，受美科技指數拖累震盪拉回，外資在7月11日以來調節逾3,000億元，造成大盤沈重壓力，多空雙方來到季線附近進行攻防，然而展望第三季電子股進入傳統旺季，配合本波股價修正，具展望的個股目前位階有望再吸引資金關注。

投資建議：

Fed寬鬆政策的開啟已是板上釘釘，因此市場對於債券型的商品關注程度提高，除著眼於高殖利率外，更關心的是利率環境寬鬆後，債券價格上漲所帶來的資本利得，因此國內掛牌的長天期的債券ETF後續表現值得投資人留意。

蘋果9月新機發表在即，市場估計在蘋果加入AI功能後換機潮可期，明後兩年蘋果銷售有望挑戰5億支的出貨，蘋果供應鏈面對的備貨需求持續增溫，再加上第三季為國內電子股的傳統旺季，營運表現值得期待，其中包括兼具AI與蘋果概念的鴻海，鏡頭廠商的大立光，及載板的欣興第三季的營運動能可期。