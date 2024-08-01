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＊除權息：祥碩、力成、茂達、全家、伸興、統一、

順德、亞弘電、統一超等

＊法說會：台達電、欣陸、竹陞科技、鈺齊-KY、

台光電、台燿、大國鋼、采鈺

＊注意股票：錸德、盟立、一詮、京城、聯上發、

訊舟、大量、雲豹能源、昇陽半導體、明輝-DR、　欣巴巴、波若威、鑫龍騰、昇達科、長盛、鑫科、　富宇、力麗店、萬潤、天品、全譜、均華、明係、　雲豹能源一、欣巴巴一、欣巴巴二

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：東華、

直得、天虹、凌網

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