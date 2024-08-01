友達Q2本業轉盈 Q3樂觀

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友達（2409）7月31日舉行法說會，第二季合併營業額743.3億元，季增25％，年增17.4％，本業轉盈，但因認列地震損失，稅後淨損2.3億元，基本每股損失0.03元。展望第三季，董事長彭双浪表示，智慧移動事業營收和第二季相當，垂直場域事業受能源事業波動影響，第三季會下降，而顯示事業營收第三季還是會成長。整體來看第三季營收還是會成長，但是旺季效應不明顯。

回顧第二季，彭双浪表示，第二季消費需求穩定，品牌備貨積極，電視面板、監視器面板都看到價格上升。BHTC挹注車用營收大幅成長，垂直場域比重也隨之拉升，第二季超過2成、來到23％。

本業轉虧為盈，但認列地震相關損失約4億元，拖累稅後虧損2.3億元，每股淨損0.03元。

展望第三季，彭双浪指出，消費型產品最近終端銷售比較平淡，今年傳統旺季不像過去那麼旺，下半年拉貨動能比較疲弱。所幸客戶群分散，即使旺季效應不明顯，預期營收還是可以增長。從三大策略事業來看，Mobility Solution智慧移動營收約和第二季相當，而Vertical Solution垂直場域事業還是成長，其中能源事業受到政府標案波動影響，第三季會降低一點，造成垂直場域營收下降。Display顯示事業第三季營收還是會成長。

整體來看，友達預期第三季營收還是會成長，但是旺季效應不明顯。

友達近幾年一直努力進行雙軸轉型，希望最大化公司在顯示技術上的know-how，由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。

未來在公司營運與策略規劃方面，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」。

Display比重逐漸下降、第二季約占53％，非純面板營收比達42％。總經理柯富仁笑稱，已經不能稱為「面板雙虎」，否則另外4～5成的業務怎麼算。接下來會放更多資源在智慧移動和垂直場域，預期智慧移動和垂直場域未來幾年營收的年複合成長率都是雙位數，成為公司成長引擎，預期2027年合計營收占比將突破5成，長期來看，期望做到「三分天下」。