光寶科液冷散熱布局底定 H2看旺

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光寶科（2301）液冷散熱布局初步底定，光寶科總經理邱森彬7月31日在法說會上透露，Sidecar已順利取得輝達（nVIDIA）全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列，力拚2025年含PSU（電源供應器）、RACK（機櫃）、機構件、液冷、POWER SHELF（機櫃式電源）等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

受到消費性市場市況不佳以及部分產品生命週期告終影響，光寶科第二季營收333億元呈年減10.7％，單季稅後純益31億元，EPS 1.36元。另上半年累計營收621億元，亦小輸去年，呈年減13.16％，稅後純益77.23億元，換算EPS為2.4元，經董事會決議，第二季擬派發每股現金股利2元。

為迎向營運與獲利脫胎換骨的新光寶，光寶科推出4／3／3的新業務組合，宣布朝營收4成來自於資訊消費、3成雲端物聯網與3成光電車用的營運優化目標邁進，歷經多年的蛻變，邱森彬終在法說會上宣布，施行多年的精實聚焦行動，到今年第二季已暫告一段落，隨著調整的利空在今年上半年反映完畢，「接下來將將往成長方向加速前進」，下半年起將恢復成長，對未來發展的預估仍持樂觀態度，惟因今年上半年營收仍呈年減，全年營收表現仍會受到上半年年減的影響，估「今年要做到成長，會比較辛苦」。

為增添成功賽道，邱森彬表示，購併仍會是拚未來成長的重要選項，7月31日光寶科亦同步宣布開展智慧交通新版圖！由旗下的光林智能LEOTEK主導併購全球LED工業照明巨頭 Dialight交通事業，躍升為美洲最大交通號誌系統服務商。