3奈米需求旺 中砂添翼

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鑽石碟供應商中砂（1560）7月31日召開法說，下半年大客戶3奈米需求旺、記憶體客戶增加帶動，鑽石碟月產能年底將提升至5萬片、毛利率逐季向上。管理層透露，隨著再生、測試晶圓打入IDM業者，力拚年底鑽石碟通過驗證，為營運添成長動能。

中砂第二季合併營收17.3億元，季增8.5％、年增9.9％，毛利率31.6％，較上季微幅減少0.8個百分點，每股稅後純益（EPS）1.75元。累計上半年合併營收33.3億元，年增6％，毛利率32％，EPS 3.52元。

管理層指出，營收季增以測試再生晶圓業務成長最多，達17.6％，主因客戶海外擴廠及特殊晶圓需求增加，加上工作天數助攻所致；在鑽石碟部分，先進邏輯製程及記憶體客戶需求增加、營收季增5％；工具機及機械業等客戶，則因砂輪需求減少，砂輪事業部季減0.5％。

其中，第二季鑽石碟營收比重先進製程（5奈米以下）占比快速增加，比由上一季51.3％增加至53.3％，3奈米占比更達35.5％、季增18.7％。法人估，隨客戶產能進入滿載，下半年將漸入佳境。

展望2024年，中砂認為，先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟出貨將逐季增加，銷售預估年增有望大於2成，公司透露，第二季單月已有超過3.5萬顆產出，規劃至年底前單月最大產能將會增至5萬顆，以滿足明年強勁需求。

晶圓事業部分，測試晶圓需求受擴廠激勵，也有所提升；預估全年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片維持不變，維持持續滿載。中砂表示，將增加高階產品組合、拉高ASP，維持與去年同樣營收規模。