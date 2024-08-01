欣興下半年毛利率 保守看待

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欣興（3037）董事會已通過上半年財報，累計上半年獲利年減37％，每股稅後純益2.65元，董事會也核准2025年度資本支出約186億元，包含載板廠投資85億元、台灣廠及泰國廠PCB投資85億元，累計泰國新廠去年跟今年通過的資本支出，合計已逾80億元，產品將鎖定模組、遊戲機及汽車板為主。

欣興表示，下半年AI仍為主要成長動能，加上手機、PC等消費性電子恢復季節性需求，因此各類產品線稼動率提升，單季營收估有機會小幅成長，不過毛利率則偏保守。