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光頡 站穩月線攻上漲停

光頡科技 1130731(日線圖)
光頡科技 1130731(日線圖)

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光頡（3624）在被動元件龍頭股國巨單日勁揚逾8％激勵，股價跟進衝上漲停板，終場以漲停板價位54.1元亮麗收市，收盤漲停委買單量超過5,000張，外資、自營商小幅度買超光頡。

光頡為晶片電阻廠，大股東為陸資廠風華高科，持股達40％，由本波段高點60.4元起算，光頡股價修正幅度已超過20％，跌幅達波段滿足點之下，光頡展開強勁反彈走勢，7月31日收盤價一舉站穩月線之上；光頡6月營收達2.34億元，月減4.37％、年增8.35％，累計上半年營收達13億元，年減2.32％。

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