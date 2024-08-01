東鋼、豐達科 上半年獲利增

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鋼廠上半年財報表現

鋼廠上半年財報出爐，東鋼（2006）、豐達科（3004）等都繳出優於去年的成績，不過由於目前鋼市表現偏弱，東鋼保守看待下半年營運，力求維持去年水準。豐達科最近取得惠普的合格供應商認證資格，加上上半年稅後純益已達1.98億元，營運表現可望超越去年。

東鋼上半年營收302.81億元，年增2.87％，稅後純益22.56億元，年增1.53％，EPS 3.09元比去年的3.04元小幅增加。對於今年全年表現，東鋼表示，目前整體鋼鐵市場偏弱，下半年還要繼續努力，不過該公司有比較大數量的鋼筋未交單，所以下半年出貨都還是穩定，H型鋼採經銷商制，上半年出貨跟去年差不多。

在鋼構部分，東鋼認為今年相對表現不錯，只要能控制越南的損失，全年表現應該不比去年差太多，但不敢說會跟去年一樣好甚至超過，審慎面對未來市場變化。

豐達科第二季營收8.66億元，比起第一季增加3.71％，雖然稅後純益0.94億元、季減9.62％，但比去年同期增加62.07％，EPS也年增58.72％。豐達科上半年營收17.01億元，年增20.70％，稅後純益1.98億元，比去年同期大增59.24％，EPS 3.65元，優於去年同期的2.36元，並創新高。

疫後國際旅遊復甦，對航空扣件需求大增，豐達科去年稅後純益2.98億元，比起2022年的1.6億元幾乎翻倍成長，而今年上半年稅後純益已達1.98億元，比去年同期大幅增加59.24％，全年稅後純益可望比去年增加。

此外，近期豐達科獲國際航太發動機製造商普惠（P & W）的合格供應商認證資格，對於提升該公司全球航太市場具有相當大幫助。