不銹鋼廠8月平低盤 望Fed降息救市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

燁聯（9957）、華新（1605）、唐榮（2035）等不鏽鋼廠8月新盤，全部採議價方式進行，據下游業者轉述，實際上鋼廠304系每噸下跌1,000～1,500元，316L及430系則維持平盤，符合先前預測的平低盤。業者認為，接下來將進入農曆7月，8月的內銷狀況不會太好，期待9月聯準會實施降息，帶動不銹鋼市場復甦。

上周凱米颱風帶來強大雨量，造成中南部地區多處淹水，部分民宅水塔損壞，提高對不銹鋼的需求，因此有業者預測原本鋼廠的平低盤可能會改變，不過鋼廠陸續宣布不開盤改以個別議價方式，而下游業者收到的訊息則是部分產品下跌。

根據下游業者表示，8月不銹鋼價格僅有304系下跌，跌幅在每噸1,000～1,500元，而316L及430系則是維持平盤，符合市場原先的預期。

目前不銹鋼市況不佳，首先颱風災後重建需求沒有想像中大，對於支撐不銹鋼價格有難度，其次是歐美國家暑休中，對不銹鋼的需求平淡。此外，鎳礦7月每噸下跌1,450美元，目前每噸1.58萬美元左右，是近45個月以來低點，都讓近期不銹鋼的價格難以往上拉，流通行情反而下滑。

鋼廠認為，現階段不銹鋼沒有太多正向利多消息，加上台幣近期貶值，進口成本跟市況，讓鋼廠無力提價，唯一可以期待的就是美國聯準會降息，若能在9月實現對於整體鋼鐵市場將會是一劑強心針，可望提振不銹鋼市況。