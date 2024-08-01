大陸折疊機夯 南寶、永捷出貨點火

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大陸折疊手機布局商機持續推展、升溫，南寶（4766）碳纖複合材打入汽車、筆電等產品，並跨入陸系摺疊機供應鏈，下半年開始出貨；永捷（4714）也因可撓式HC材料取得三款新機種認證，伴隨新單挹注，出貨動能推進看俏。

此外，鼎基（6585）去年高機能薄膜用於手機內部隔絕材料，打入蘋果IPHONE供應鏈，帶動電子營收比推進至9.3％。第三季邁入電子產品出貨旺季，搭配高毛利產品醫療、車用訂單持穩拉升。

折疊手機為大陸各廠商今年重點打造產品，華為、榮耀、小米、三星、聯想、vivo、OPPO等企業續推新款折疊式手機。

南寶因需求回溫，及新產品與應用效應逐漸顯現，上半年營收年增12.1％，創同期新高。除碳纖複合材打入陸系摺疊機供應鏈，積極拓展非鞋用接著劑市場，已出貨的液晶顯示器面板製程的光學膠，及開發中的半導體製程所需耐高溫膠、紫外光解黏膠等。

因應需求增長與供應鏈轉移趨勢，南寶規畫大陸、越南、印度擴充新產線。印度清奈新廠預計2025年底至2026年初投產，生產接著劑；大陸擴建地點為安徽安慶；越南擬於大登廠區內擴建新產線。

永捷可撓式HC材料取得三款新機種認證，PU新產品以歐洲環保水性為主，3月再投入一只六噸反應槽，設備月產能可再提升一倍以上。第三季、第四季產能預期會有倍數成長，全年出貨明顯提升。

鼎基醫療、汽車客戶拉貨動能續強，電子產品打入美系手機大客戶供應鏈，估第三季有明顯拉貨動能。今年除深耕美國市場，也將加強歐洲、東南亞與新興市場。