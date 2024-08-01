智崴橋科廠動土 擴高階產能

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智崴資訊（5263）橋科一期廠房新建工程7月31日動土，正式啟動20億元投資計劃，進一步擴大在全球主題樂園大型高階遊樂設備市場的競爭力。

智崴資訊董事長歐陽志宏表示，疫後主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，迪士尼已宣佈未來10年將投資600億美金於主題樂園、渡假村和郵輪業務，沙烏地阿拉伯也積極推進「願景2030」，大舉投資主題樂園及遊樂設施。

歐陽志宏指出，智崴為了取得市場先機，今年投資廠房，填補產能不足的市場空缺。選定橋頭科學園區興建新設備廠房，不僅因其鄰近高雄總部且交通便利，更因智崴集團起家於高雄，希望通過這次投資，為當地創造更多就業機會。

智崴在全球各大主題樂園搭建超過100座大型體感遊樂設備，甚至打造出世界上最大的體感遊樂設施，打破金氏世界紀錄，也獲得主題樂園界的奧斯卡「西婭獎(Thea Awards)－最佳傑出成就獎」。

此次新廠房的20億投資，將為智崴帶來更大產能，帶動高雄市數位內容產業的快速發展，吸引更多投資，把高雄打造為國際數位娛樂和科技創新的樞紐。

高雄經發局長廖泰翔表示，高市府近年來與數位部數產署合作，連續4年輔導智崴參與IAAPA（國際遊樂園及景點協會）等大型國際展會，並通過以大帶小的方式，媒合智崴與高雄在地廠商合作，拓展海外市場，藉此為高雄的軟、硬體產業帶來更多機會和發展。

智崴橋科分公司佔地共2公頃，第一期新建工程預計將於2025年第四季完工。