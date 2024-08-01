多角經營 德淵營運衝刺

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德淵（4720）因景氣回溫及新興市場、利基新品推展，上半年營收年增11％。瞄準歐美、大陸電動車等特化需求與環保利基應用升溫，加上東協市場活絡增長，營收、獲利加速衝刺。

德淵董事長蕭向志表示，外銷延續上半年增長態勢，除大陸食品包裝、軟體家具、過濾器產業市占率續揚，綠色產品已成功進入當地供應鏈，同質回收、生物基系列產品較去年同期展現倍數增長；電動車與LCD面板產業之特用化學品也助力營運動能。印度、東協市場成長仍強勁，將加速印度新廠建置，新產線預計下半年進駐；歐洲廠提供GPS解決方案搶進環保新商機。

蕭向志認為，減塑及碳中和目標與綠色材料商機、新興市場崛起、歐盟市場非關稅貿易障礙建立、電動車應用需求等趨勢，是營運開展新機會。

另，提供mini LED封裝產業低碳創新製程之特用化學品，著力大陸LCD面板模組自動化需求，供應鏈在地化也是重要布局。

德淵熱熔膠營收比75％；特用化學品約14％、其他11％。目前核心接著劑產品的綠色材料營收比從86％提高至89％。

蕭向志指出，在既有車用電子基礎，擴張至其他車載／新能源電池特化應用商機。台灣熱熔膠過濾器產業需求成長，特用化學品推動創新UV節能感光樹脂合成與低碳製程技術的開發，並與光電產業大戶合作。大陸食品包裝、軟體家具、過濾器產業穩定增長；GPS同質回收、生物基、生物可分解及生物可堆肥產品已進入市場；特用化學品隨電動車相關需求及環保型需求推升。