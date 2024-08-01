歐美訂單佳 大江Q2嗨翻

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大江（8436）受惠歐美訂單穩定，中國大陸客戶貢獻略增，第二季稅後淨利2.7億元，季增翻倍達112.59，年增29.79％，毛利率43.48％，EPS2.43元，累計上半年EPS達3.52元。法人預期，大江今年營收成長先蹲後跳，全年表現高於去年，每股稅後盈餘有機會重回8元以上。

近年大江營運受到大陸市場低落影響，業績呈大幅衰退，隨著大陸市場落底，歐美動能穩步成長，加上美廠自動化新產能對營運成本啟動效果，大江上半年營收34.89億元，雖然較去年同期衰退9.17％，不過毛利率從去年底的40.13％，成長到第二季的42.83％，稅後淨利3.98億元，年增6.98％。

有鑑於全球掀起醣素胜（月太）GLP－1的瘦身風潮，大江近年積極投入保健品開發，開發促進人體GLP－1賀爾蒙分泌的相關原料，已開始小量出貨，目前向全球主要客戶進行代工推廣，預期在GLP－1的旋風下，相關產品對今年營收佔比貢獻有望達兩位數水準。

法人表示，大江今年營運成長動能主要來自於歐美大型客戶，隨著客戶下單提升，目前該區域營收占比已小幅超越中國大陸，成為最大營收占比區域；而大陸在調整也逾一年下，市場已從訂單能見度與產品生命周期較短的微銷轉至直銷一線客戶，預期全年有機會呈現持穩到小幅成長，帶動下半年營運將較上半年再成長，整體營收可望翻正。

法人表示，大江今年在歐美訂單增溫，大陸市場持穩中，營收力拚年增，EPS挑戰8元。