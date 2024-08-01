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直得 開低走高由黑翻紅

直得科技 1130731(日線圖)
直得科技 1130731(日線圖)

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直得（1597）7月31日股價開低走高，隨午盤買盤進駐，股價由黑翻紅一路上漲，盤中一度觸及96.8元後震盪拉回，終場收93.9元，漲幅5.62％，一舉收復周線及月線，成交量4182張，外資及自營商合計賣超141張。

開發出微型六軸機械手臂，可沖泡咖啡而獲連鎖超商感興趣，正在洽談合作，被視為機器人概念股。來自半導體及電子業訂單有回溫跡象，目前在手訂單約2個月。6月營收0.91億元，月增6.87％、年增14.81％，累計上半年營收5.04億元。

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