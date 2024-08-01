永光 多空量能強勢向上

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永光（1711）上半年獲利年增翻倍，增添營運轉機題材，股價伴隨特定買盤進駐，終場上漲8.71％、收21.85元，成交張數倍增至17623張。股價突破20.9元壓力，多空量能強勢向上，超越所有均線。

上半年因電子化學品年增45％、特用化學品年增8％拉抬，營收年增6.6％，自結營業淨利年增106％，稅前淨利1.98億元，年增178％。電化除Mini／Micro LED逐年放量，光阻材料出貨增長，半導體光阻材料也因國產替代趨勢，於高頻、高功率電源管理用、通訊用晶片等成熟製程需求提升。