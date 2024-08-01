谷底已過 研華營運逐季增溫

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研華近兩季營運概況

工業電腦龍頭研華（2395）7月31日舉辦法說，董事長劉克振指出，雖然上半年受景氣復甦不如預期，導致業績衰退，但預料最差谷底已過，北美、中國大陸等主要市場B/B值已回到1以上，且邊緣AI持續發酵，預估下半年營運逐季成長，2025年營收將有雙位數增幅。

全球景氣漸復甦 接單回溫

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望下半年，隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況回溫，研華第二季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.01，為近兩年以來B/B值首度回歸1以上。

進一步觀察北美、歐洲及中國三大區域第二季BB值，也分別回升至1.00、1.04及1.02水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦，包括中國、南韓、台灣等市場接單動能強勁，營收表現可望個位數年增。

調整內部經營結構 衝成長

研華預估第三季營收表現為4.5～4.7億美元，以新台幣32.5元換算約146.25億元至152.75億元；毛利率落在39％～41％；營業利益率為14％～16％區間，下半年營運有機會逐季上揚。

劉克振表示，研華今年上半年EPS 4.78元，相當於退回3年前水準，主要受到市場拉貨動能不如預期影響，但最差谷底已過，公司為此也進行內部經營結構調整，全面啟動Sector driven行業驅動的策略變革。而目前來看也有些好消息傳出，像是接單／出貨比值回到1以上，代表接單大於交貨，後續成長可期。

此外，劉克振看好生成式AI大潮流導入，將加速AIOT+ Edge Computing擴大需求增長趨勢，而研華同時跨足邊緣運算、IoT系統軟體，垂直產業應用解決方案，將搭上IPC未來一波「世紀級」的新機遇。