上市10檔陸港股ETF 大漲

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15檔陸港股ETF齊步大漲

近日中國大陸中央政治局會議聚焦「活絡擴大內需」，市場期待後續有政策利多出台，吸引資金流入，激勵跌深的陸港股市7月31日同步出現底部翻揚漲勢；在證交所交易的ETF漲幅前十高，也全由陸港股包辦，漲幅均超過3％～4.6％，出現許久未見的榮景。

上市ETF市場7月31日漲幅前十高依序為富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、國泰中國A50正2、富邦中証500、富邦上証正2、中信中國50正2、復華香港正2、群益深証中小、富邦深100、復華滬深等；另櫃買市場也有永豐中國科技50大及復華中國5G漲幅超過3％。

由於美台股市近來震盪修正，市場資金明顯轉進部分跌深陸港股ETF，元大MSCI A股及群益深証中小成交量能翻了3.6倍以上，富邦中証500及復華滬深等量能都翻倍增。

復華香港正2ETF經理人廖崇文表示，7月31日陸港股同步自波段底部翻揚，預期隨官方召開中央政治局會議後，針對投資人關注的宏觀政策、提振消費、對外開放、房地產、資本市場等均提出明確要求，可能加速利多政策出台，加以市場逢低資金持續流入，為盤勢挹注題材及資金面動能，有利陸港股在震盪築底後出現反彈契機。

陸股7月31日止跌反彈，A股三大指數集體上漲，顯示政治局會議為先前呈現疲軟的陸市注入一劑強心針。國泰中國A50ETF經理人游日傑表示，大陸政治局會議之後，當局在未來政策實施上將以民生消費為主，將持續擴大內需。未來有政策背後支撐，加上本周美國FOMC會議，如能釋出降息等利多，將有望外資回流陸股，後市仍可期。

但也有投信業者認為，大陸經濟增長不如預期，內需及房地產問題尚未有轉折的跡象，雖然大陸官方已開始調整政策，下半年穩增長政策有望進一步加碼來完成全年5％經濟成長目標，但內需疲弱是否獲得改善仍是觀察重點，預期A股短期呈現區間震盪。