櫃買上櫃公司入口網 上線

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櫃買中心表示，為持續推動上櫃公司永續發展及建構資本市場ESG生態系，暨使投資人能快速辨別公司經營風險、機會與轉型之永續韌性相關資訊，櫃買中心整合上櫃公司申報之ESG資訊及上櫃公司所需證券市場規章與業務相關資訊，建置新網頁平台「上櫃公司入口網」（TPEx Portal），藉此協助投資人及企業更容易瞭解和使用ESG相關資訊及提升外界查尋有關上櫃公司業務及相關表單資訊之效能。

「上櫃公司入口網」已於113年7月31日上線，其中「企業永續發展亮點」提供上櫃公司近期在ESG發展亮點，包括永續報告書編製與確信家數、董事會性別多元化進程等近期市場關注焦點。

同時，網頁內推出「上櫃公司ESG數位平台」功能，讓使用者可以方便地查尋和比較上櫃公司的ESG資訊，並透過儀表板視覺化圖像功能，快速對各項ESG指標進行跨公司及跨產業比較。

另外，亦設有溫室氣體盤查、永續資訊揭露、公司治理文化、上櫃公司業務資訊及重要業務資訊平台等主題頁籤，方便櫃買家族成員查尋所需資訊，公司及投資人可至「上櫃公司入口網」網址：https://portal.tpex.org.tw/查詢運用。

櫃買中心指出，ESG投資理念已深植人心，在企業永續發展表現成為投資人觀察重點之際，櫃買中心期許自己成為企業邁向永續的陪跑員，與上櫃公司攜手共創永續價值，不僅彙整企業ESG執行成果亮點，並持續開創永續金融商品，以協助投資人及企業更容易瞭解和使用ESG相關資訊，作為ESG投資及永續轉型之參考。