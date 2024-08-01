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創新企業媒合會 22日登場

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櫃買中心為發掘更多具發展潛力之創新企業，結合中介機構持續打造友善創新企業發展環境，規劃與安侯建業聯合會計師事務所攜手合作，將於8月22日櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」。

當日預計邀請包括數位身分、拍拍圈科技、麗鴻科技、台灣先進酒精、紐因科技、百林商智、谷林運算、艾知科技、源天然、米蔚健康顧問、台灣若美科技等11家創新企業進行簡報。現場將提供洽談區讓與會公司與上市櫃公司或創投業者代表進行一對一深入洽談與交流。

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