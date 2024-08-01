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台股呈現區間震盪格局，7月31日盤中一度下跌近200點，所幸回測22,000點整數關卡出現買盤拉抬，在多檔電子權值股與金融類股帶動下，加權指數來到平盤附近震盪，終場下跌24點收22,199點，台指期上漲38點至22,290點，正價差擴大至90.65點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。

選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點;月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點；全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨分析，美國6月JOLTs職位空缺數從823萬人下滑到818.4萬人，高於市場預期的800萬人，7月商諮會消費者信心指數上升至100.3，高於市場預期。

另外，中東地緣政治風險急遽升溫，避險資金使得美國10年債殖利率最低下探4.13％，創3月以來新低，皆為牽動國際資金布局重要因素。

此外，關注22,300整數關卡為過去兩個交易日的密集成交區，目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，進行順勢操作。

元富期貨表示，台指期31日反彈逼近季線再度遭到壓回，目前在季線附近打底，以成交量來看，顯示市場觀望氣氛濃厚。值得留意的是，美「科技七巨頭」的微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將公布財報，影響相關概念股表現。