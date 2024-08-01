Q2財報佳 國巨、瑞昱股漲

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台股先前行情震盪，上市櫃公司法說會儘管釋出利多，仍頻頻淪為「法會」，然隨加權指數連兩日開低走高，相關個股法說行情也露出曙光，國巨（2327）、瑞昱（2379）7月30日召開法說會，雙雙繳出優異的第二季財報成績單，股價隨之復甦，7月31日分別逆勢大漲8.49％、1.99％，走出法說會慶賀行情。

受惠AI動能強勁及消費性電子需求回升，被動元件龍頭廠國巨繳出亮眼財報，第二季稅後純益54.53億元，創七季來新高，每股稅後純益（EPS）13.02元也同寫近11季來新猷；展望第三季，客戶端庫存已趨向健康水位，公司預估本季營收有望季增低個位數，毛利率及營業淨利率亦有機會較前季成長低個位數百分點。

國巨法說會後吸引三家外資報告看好其未來動能，美系外資指出，其產品多元化、營收穩定成長及毛利率持續改善，在產能利用率提升及AI相關應用產品增加下，有望助攻下行週期回升，故將國巨2024年EPS預測調升6％，並將目標價由795元上修至905元，以7月31日收盤價792元換算，尚有14.27％潛在獲利空間。

同步在法說釋出利多的還有網通IC設計大廠瑞昱，在庫存減損回沖、產品組合改善帶動下，瑞昱第二季營收306.74億元，季增19.7％、年增16.7％，單季稅後純益43.87億元，季增22.3％，單季毛利率50.9％，高於今年首季表現，再創八季以來新高。

展望下半年，儘管當前產業狀況能見度仍較不明朗，且拉貨依舊以短單為主，但瑞昱仍看好今年第二季營運動能可望延續至第三季，預估本季通訊、音訊與車用聯網應用將是挹注業績表現之主力，且毛利率可望維持與前季相近水準。