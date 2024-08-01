聚陽、中信金 逆勢收紅

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台股本周以來持續於季線附近震盪，7月31日以小跌24點收22,199點，非電子族群表現相對強勁，例如運動休閒概念股、金融類股等表現皆為居於前，聚陽（1477）、中信金（2891）等皆逆勢收紅。

法人表示，目前台股指數短期均線與月線都繼續往下走弱，籌碼面也欠佳，將持續干擾台股反彈力度，預期仍需一段時間整理來化解上檔壓力，可留意最壞情況已過的運動休閒概念股，以及將受惠降息行情的金融壽險股。

聚陽累計上半年合併營收163.02億元，年成長8.26％，其運動休閒服飾出貨比例提升，是近一、二年營運績效提升的主要原因之一。

法人表示，聚陽在手訂單大於產能，目前僅能加班因應需求，隨下半年越南、印尼及中美洲產能到位，預期下半年營收年增幅將呈現雙位數增長，有望優於上半年表現。

另外，多數金控業者今年上半年獲利皆繳出優於去年成長的表現，其中，中信金上半年稅後純益372.07億元、年增29.13％，每股稅後純益（EPS）1.85元，稅後純益與EPS皆創同期新高。

法人表示，觀察籌碼面，近期法人資金多數流向金融類股，主要為其位階相對較低，且9月有望迎來降息行情，殖利率走低，債券價格回升，對於金融壽險類股會有所助益。