富邦人壽 8月調升宣告利率

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壽險業搶現金大作戰。繼6月國泰人壽帶頭調升美元利變壽險宣告利率後，7月台灣人壽的美元宣告利率再拉出市場最高的4.1％，8月多家壽險停戰，但一向淡定的富邦人壽卻「動了」，8月調升新台幣、美元、澳幣共189張保單的宣告利率，美元最高宣告利率則維持在3.9％。

市場預估美國聯準會9月降息機率大增，美債殖利率開始滑落，各壽險公司8月在宣告利率策略上轉為觀望，但新台幣連貶已造成美元保單解約率升高，壽險業藉由拉高美元宣告利率搶美元，降低現金流量壓力。

國泰、富邦、南山等壽險龍頭過去在宣告利率上一向淡定，這一波搶錢作戰中都紛紛出手。

富邦人壽8月調升宣告利率，美元部分商品調升0.05～0.1個百分點，共調整79張，調整後宣告利率最高維持3.9％；新台幣利變壽險調升0.05～0.1個百分點，共調整約100張，調整後宣告利率最高維持2.6％；澳幣利變保單則是調升0.05個百分點，預計調升10張。

其餘壽險包含國泰、南山、新光、凱基、元大、宏泰、遠雄、三商壽、全球、台新等，8月都按兵不動，台壽則預計會在8月1日公布，但因台壽7月剛調升過，8月再調升機率不高。

目前市場上以台壽7月美元拉上4.1％最高，突破6月各家壽險拉齊的防線4.05％。

6月國泰有拉升美元宣告利率到4.05％，目前包含凱基、全球、遠雄、台新、元大等壽險的美元保單宣告利率最高都是4.05％，南山最高在4％。

國泰人壽除美元宣告利率最高4.05％，現售新台幣宣告利率最高2.35％，澳幣商品宣告利率最高3.9％。

凱基人壽6月、7月皆調升宣告利率，美元最高在4.05％、新台幣最高為2.7％，8月不動。

南山7月調升後美元宣告利率最高來到4％，新台幣調升後最高有2.5％，8月也選擇按兵不動。

各壽險美元宣告利率多已拉上3.9～4.1％，競爭越來越激烈。