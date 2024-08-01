日本升息 專家：日圓匯價朝145叩關

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日圓走勢兩大情境

日本央行（BOJ）31日中午宣布利率決策，升息15個基本點（0.15個百分點），政策利率上調至0.15％～0.25％，就在日本央行開獎後，日圓兌美元已勁升至150日圓價位。專家解讀，若搭配後續美國9月降息，若美日利差可縮小50個基本點，日圓對美元有機會向145日圓叩關。

匯銀主管表示，日本央行宣布升息，將利率拉升至約0.25％，繼3月決定解除負利率政策後直接宣布升息，也是2007年來再次升息，同時宣布每季購買日本公債規模縮減約4,000億日圓，凸顯貨幣政策正常化的決心。

日本央行總裁植田和男在會後說，宣布升息主要是認為經濟狀況和物價走勢都「上軌道」，並且不排除持續升息的可能。在日本升息後，日圓兌美元匯率大幅震盪，直接飆升至151字頭，期間雖一度轉貶回測154，但後續一路上逼近接近150關卡，且短線不排除繼續上衝。

匯銀主管解讀，一是日本雖升息，但美日利差仍大；二是部分看法認為，日本央行債券縮減規模遠低預期，對日圓造成打擊。不過，只要長線日本央行持續貨幣正常化方向，加上9月美國降息，日圓將逐步走出弱勢陰霾。

對於日圓後續走勢，專家預期市場會先觀望，等本周美國聯準會FOMC會議結論出爐，假如沒有明確提到9月降息，日圓恐再度回測155價位；若聯準會明確表示要降息，日圓就會開始往升值之路走去。後續來看，若美日利差如果可縮小50個基本點，日圓對美元有望回升到145日圓；但若今年美國只降息一次，應會先在148～153日圓之間徘徊。

匯銀主管強調，日本外匯市場提前反應政策利率方向，先前放空日圓的部位開始回補後，就已帶動日圓先漲一波；後續日圓若續漲，也將扮演老大哥角色，帶動其他亞幣反彈。