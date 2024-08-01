CR頒獎學金 積極培育海洋人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財團法人驗船中心（CR）於7月29日在台北總部舉辦年度獎學金頒獎典禮，由執行長鄭志文博士親自頒發獎狀及獎學金給四位獲得「菁英獎學金」和「揚帆獎學金」的優秀學生。CR獎學金開辦迄今已有數十位同學獲獎，皆成為優秀海事人才，為我國航運界貢獻心力。

今（113）年度的「菁英獎學金」獲獎者包括：來自國立臺灣海洋大學系統工程暨造船所研究生陳宥荃同學、陳聖文同學，以及國立臺灣海洋大學河海工程學系李翊丞同學。同時來自國立臺灣海洋大學輪機工程學系的優秀的學子周志璿同學，則榮獲「揚帆獎學金」。

鄭志文執行長表示，驗船中心秉持一貫培育船舶產業人才的信念，希望透過各項獎學金實質的獎勵與支持，讓更多有心向學的學子們能心無旁騖，專注於課業及未來發展。

鄭執行長指出，產業發展與人才培育密不可分，故CR不僅透過實習機制幫助學生將理論與實務經驗結合，更積極在各大學系所開課、演講，傳授新興知識、吸引新世代人才加入，持續推動台灣海運事業邁向更輝煌的未來。

鄭執行長更期許榮獲「菁英獎學金」與「揚帆獎學金」的同學們，要能勇於接受挑戰、克服困難，成為未來航運業的生力軍與專業人才，更要有貢獻力量的決心，讓我國航運業蓬勃發展、生生不息。

驗船中心自2004年起即開辦「菁英獎學金」，旨在期許受獎學生透過獎學金的支持，能更專注於課業，並透過職前實習機制，將所學知識與職場實務現況緊密結合，進而培養專業素養。而去年開始特別新增「揚帆獎學金」，更落實CR回饋社會的企業責任，獲獎同學在求學過程有本中心相伴，能免除後顧之憂，開啟更美好的未來，CR相信透過這樣的支持，學生們將能夠克服困難和挑戰，為自己的未來奠定堅實的基礎。