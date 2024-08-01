成大管院EMBA招生 說明會8月底開跑

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有「北台大、南成功」美名的國立成功大學，管院高階管理碩士在職專班（EMBA）即將開始招生，為讓全國企業菁英一窺學術殿堂之管理精華，將於8月31日台南及9月8日台北舉辦2024 EMBA招生說明會，歡迎各企業高階管理人士蒞臨聆聽。

該EMBA表示，成大管院EMBA擁有頂盛學風及紮實實務授課，加上廣闊人脈連結，可形成異業整合力量，向來都是國內企業人士優先考慮選讀的管理院校。事實上，成大EMBA辦學25年以來，以「樸實勤學」的美名持續在各行各業發光發熱，並建立卓越品牌地位，是高階人才進修學習的理想選擇，更因修課不區分組別及產業，建立「跨屆、跨領域、跨產業」多元融合學習平台，成為成大EMBA一大特色。

成大EMBA在英國「泰晤士高等教育」全球排名、「企業最愛大學生評價」及「企業經理人就讀意願」等重要指標均名列前茅，正充分顯現其管理知識及技能是受到各企業菁英所認同的，也正因為其授予的管理相關知識與國際接軌，深獲企業專業經理人肯定，成為南台灣EMBA就讀首選。

成大EMBA之所以受到企業經理人青睞，主要是提供豐沛的管理技能，即結合管院師資，充分運用各系所不同專業領域師資，包含工資管、交管、企管、會計、統計、國經及體健休等系所，除管院專任師資外，並邀請業界專家學者提供實務經驗。

此次成大EMBA招生說明會，將由管院重量級師資群提供學程規劃以及學長姐親述學習心得及就讀成大管院EMBA所帶來的無窮邊際效益；兩場招生說明會分別是8月31日在台南成功大學光復校區管理學院及9月8日在台北南港漢來大飯店。洽詢電話：（06）275-1234分機14、15、16。