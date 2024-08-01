外交部國合會美業班 參訪南應大美容系

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外交部所屬國際合作發展基金會辦理之「美業技職班」，總計來自八國數十名的學員，於7月29日上午參訪全國美容相關系科中規模最大、辦學連獲一等佳績的台南應用科技大學美容造型設計系，該系透過美容技法的實作示範，讓與會者看見台灣技職教育的堅強實力及育才有成之道。

外交部所屬財團法人國家合作發展基金會，專責我國對外開發援助之業務，並配合外交政策推動「友邦技職訓練計畫」，每年均開設近20個專業研習班，藉由引介台灣獨特的社會及經濟發展經驗，協助夥伴國家發展人力資源。

此次總計有來貝里斯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭、聖露西亞、聖文森等八國的學員到訪，透過學員們的踴躍參與及雙方的熱絡互動，顯見不管在台灣或各國，美容產業永是民生產業中，附加價值極高、永不退流行的創意產業。

南應大美容系主任林詩吟表示，此次能接待外交部所屬單位開辦之美業班學員，深感榮幸。有朋自遠方來，不亦樂乎，希望透過該系在辦學上所累積的經驗與心得，分享給志在美容產業的各國職訓師及相關從業人員，也藉由彼此的切磋琢磨、多向交流，為美容產業的向上推升及蓬勃發展略盡棉薄之力。

台灣技職教育透過高職與科大兩端的縝密合作、攜手育才，以七年磨一劍精神務實耕耘並苦心經營，培育出各環各節的尖兵，於各領域奉獻所長。